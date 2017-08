Drijvend Leiden afgeblazen door geldgebrek

LEIDEN - Drijvend Leiden gaat toch niet door. Zondag 27 augustus zouden deelnemers op rubberbootjes, roze flamingo's of opblaasband door de singel gaan varen. Door geldgebrek trekt de organisatie de stekker uit het evenment. Dit meldt mediapartner Unity.

Het geringe aantal verkochte tickets leidt ertoe dat het voor de organisatie financieel onverantwoord is om dit evenement door te laten gaan. Ze melden op Facebook: 'Het grote aantal voorzorgsmaatregelen en veiligheidseisen die aan evenementen worden gesteld, brengen kosten met zich mee die bij lange na niet gedekt gaan worden door het huidige en verwachtte aantal betalende bezoekers.'De organisatie zegt ook: 'De achterliggende reden van de lage ticketverkoop zal een van de punten zijn waarmee wij de komende periode aan de slag gaan en kijken hoe we dit voor 2018 kunnen aanpassen. Dat we in 2018 weer proberen om Drijvend Leiden te water te laten gaan staat vast, in welke vorm dan ook!Iedereen die al een kaartje heeft gekocht krijgt het gehele bedrag terug gestort.