Jongen (17) vast voor overval, trio sloot vrouw op in eigen huis

Archieffoto (Foto: John van der Tol)

ZOETERMEER - Een 17-jarige jongen is dinsdag aangehouden in verband met het overvallen van een vrouw in haar huis aan de Voorweg in Zoetermeer.





Na recherche-onderzoek hield de politie dinsdagochtend in Den Haag de 17-jarige jongen aan. Hij wordt donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het 37-jarige slachtoffer had de drie inbrekers betrapt toen ze rond 20.30 uur thuiskwam. Ze werd vervolgens door hen bedreigd en opgesloten . Daarna gingen de drie er met hun buit vandoor.