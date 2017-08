Eerste zomerse dag in weken leidt tot files naar strand

Genieten aan het strand. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het strand van Scheveningen is populair op deze zonnige woensdag. Het is de eerste officiële zomerse dag in vijf weken tijd en daar willen veel mensen nog even van profiteren. Dit leidt tot drukte op de weg.





Ook richting andere grote badplaatsen loopt het verkeer flink vast, volgens de ANWB. Op de A58 richting de zuidwestkust stond even na het middaguur in totaal 31 kilometer file. Ook op de omliggende snelwegen liep het vol op de afritten naar de kust.



Vervoersbedrijf HTM heeft extra trams ingezet om de grote hoeveelheid strandgangers naar de kust te vervoeren.







Egmond en Castricum aan Zee









Ook op de N-wegen naar Zeeuwse en Noord-Hollandse badplaatsen is het druk. Zo staat het verkeer op de N513 naar Egmond en Castricum aan Zee ruim een half uur vast, op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort ruim een kwartier en van Haarlem naar Zandvoort bijna een halfuur.



Ook dagjesmensen op de Afsluitdijk hebben het zwaar. Van Zurich richting Hoorn staat het over een lengte van zes kilometer vast. Hier loopt de vertraging op tot meer dan een uur.

Tussen Nootdorp en Den Haag Malieveld staat een file van zo'n vijf kilometer. Dit is goed voor een vertraging van ruim twintig minuten. Ook op de A20 richting het Westland is het druk.Ook richting andere grote badplaatsen loopt het verkeer flink vast, volgens de ANWB. Op de A58 richting de zuidwestkust stond even na het middaguur in totaal 31 kilometer file. Ook op de omliggende snelwegen liep het vol op de afritten naar de kust.Vervoersbedrijf HTM heeft extra trams ingezet om de grote hoeveelheid strandgangers naar de kust te vervoeren.Ook op de N-wegen naar Zeeuwse en Noord-Hollandse badplaatsen is het druk. Zo staat het verkeer op de N513 naar Egmond en Castricum aan Zee ruim een half uur vast, op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort ruim een kwartier en van Haarlem naar Zandvoort bijna een halfuur.Ook dagjesmensen op de Afsluitdijk hebben het zwaar. Van Zurich richting Hoorn staat het over een lengte van zes kilometer vast. Hier loopt de vertraging op tot meer dan een uur.