Buitenteler gesnapt, politie rolt hennepkwekerij in recreatiegebied op

Hennep (Archieffoto)

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Niet op een zolderkamer, in een bedrijfspand of verborgen in een kelder. De hennepkwekerij die de politie Leidschendam-Voorburg dinsdag oprolde werd gevonden in de buitenlucht.





De eigenaar van de planten is nog niet bekend. Staatsbosbeheer is bezig om de planten te ruimen.







