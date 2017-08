Taakstraf voor Leidse die Mark Rutte bedreigde

DEN HAAG - DEN HAAG - Eveline de V. uit Leiden krijg een taakstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week voor het bedreigen van minister-president Mark Rutte. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald.

De vrouw had gereageerd op een bericht op Facebook over Sylvana Simons. Ze schreef daaronder de tekst: 'Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker'. Daarbij plaatste ze een afbeelding van Rutte met een strop om zijn nek.Volgens de vrouw was het een impulsieve actie. Zij betuigde spijt tijdens de zitting. Naast de taak- en de voorwaardelijke celstraf moet de vrouw zich ook laten behandelen in verband met persoonlijkheidsstoornissen.