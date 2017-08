Nieuwe pont steekt de Lek over bij Schoonhoven

SCHOONHOVEN - De veerpont die de Lek oversteekt tussen Schoonhoven en Nieuwpoort is vervangen. De nieuwe pont heet Zilverstad en is sinds begin deze maand aan het proefdraaien. Als alles goed gaat, wordt 'ie half september officieel geopend.

De pont vervangt de bijna 50 jaar oude Schoonhoven 3. Volgens directeur van de Veerdienst Schoonhoven Erik van Toor kon die oude nog wel mee, maar was die economisch afgeschreven. 'Het was voor ons interessant om nu een investering te doen', legt hij uit.De Zilverstad is zuiniger en stiller dan zijn voorganger. 'Dat komt onder meer omdat omdat GTL als brandstof wordt gebruikt. De schadelijke uitstoot hiervan is aanzienlijk minder dan bij diesel waar de vorige pont op voer.' Voor passagiers is het grote verschil dat er meer ruimte is. 'Er passen meer auto's op en de oprijlanen zijn breder.'Schipper Kees Adriaanse is blij met zijn nieuwe voertuig. 'Alle knoppen zijn in principe hetzelfde en ook de handelingen zijn gelijk aan de vorige, maar het is toch prettig om een nieuwe pont te besturen. Het is een beetje als een nieuwe auto. Alles is hetzelfde, maar het voelt net even wat anders aan.'De passagiers zijn over het algemeen tevreden over de nieuwe boot. Een veelgehoorde opmering is: 'Als ik maar van punt A naar punt B kom zonder te zinken, ben ik al lang blij.' Toch is een enkeling kritisch. 'De aanlegplaat heeft een enorme bobbel waar je overheen moet. Dat is voor fietsers wel lastig', geeft een vrouw mee.