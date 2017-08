COLUMN: Ga toch boeven vangen!

DEN HAAG - Ga toch boeven vangen! Er is geen politieman of officier van justitie die dat niet een keer naar zijn hoofd heeft gekregen.

Het zal u niet verbazen dat OM en politie dat ook graag doen; boeven vangen. Werk zat; daar zorgen de boeven wel voor. Maar sinds enkele jaren hebben we er een nieuwe groeimarkt bij. Een die weinig te maken heeft met échte boeven. Meer met mensen die elkaar voor ‘boef’ en andere lelijke dingen uitmaken.Ik heb het over zogeheten uitingsdelicten. Zoals smaad, laster, belediging. Toen ik begon als officier van justitie, ging het om een handjevol zaken per jaar. Dan had iemand in de krant iets naars over een ander gezegd en deed de ander daarvan aangifte.Maar sinds de keurige meneer (die de krant was) grotendeels is vervangen door het straatschoffie van de social media vliegen de aangiftes van uitingsdelicten ons om de oren. Zodoende mag het OM zich bezighouden met buren die elkaar voor rotte vis uitmaken, met lokale politici die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, met echtelieden die elkaar de tent uitvechten, met belangengroepen die via het strafrecht wat extra publiciteit denken te maken, enzovoort. Allemaal géén échte boeven. Al zullen degenen die aangifte doen daar misschien anders over denken…Zo dreigen de uitingsdelicten het favoriete domein te worden van de gekrenkte ego’s, van het onaantastbare eigen gelijk, van de loopgravendiscussies. Het idee dat het strafrecht hierin veel kan betekenen, is natuurlijk een illusie. Het levert voornamelijk veel gedoe op voor alle betrokkenen. En het kost OM en politie handenvol capaciteit.Mijn advies is: gewoon elkaar een handje geven en sorry zeggen. Zoals we vroeger allemaal op school geleerd hebben. Dan kunnen OM en politie zich weer gaan bezighouden met het vangen van échte boeven.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen