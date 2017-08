'Plaats obstakels in Den Haag om terroristische aanslag te voorkomen'

DEN HAAG - Groep De Mos roept de gemeente op om concrete maatregelen in het Haagse centrum te nemen om de kans op een terroristische aanslag te verkleinen. Richard de Mos denkt aan het plaatsen van bloembakken en paaltjes in de winkelstraten om ze te beveiligen tegen een eventuele aanslag met een voertuig.

Vorige week donderdag reed een bestelbus in op voetgangers op La Ramblas in Barcelona. Daarbij vielen ten minste dertien doden en honderden gewonden. 'Helaas is niet de vraag of, maar wanneer een soortgelijke aanslag bij ons zal plaatsvinden. We moeten ons bewust van zijn van dat gevaar', meent De Mos, fractievoorzitter van Groep De Mos.Om daarop in te spelen, moet de gemeente volgens De Mos nu actie ondernemen. 'De drukke winkelstraten in het centrum moeten worden beveiligd door het plaatsen van bloembakken en paaltjes.'De Mos wijst voor een mogelijke aanpak naar Amsterdam. Daar trokken daags na de aanslag in Barcelona ondernemers in de Kalverstraat aan de bel. Zij willen concrete, zichtbare maatregelen die de veiligheid in de winkelstraat moeten vergroten. Burgemeester Van Der Laan gaat nu in gesprek met de winkeleigenaars.De Mos wil dat de gemeente Den Haag het voorbeeld van de hoofdstad volgt. 'Ga in gesprek met de stad om te komen tot maatregelen die ons zo goed mogelijk beschermen tegen volidioten die zulke aanslagen plegen.' Tijdens het Vuurwerkfestival op Scheveningen werden al preventief verzwaarde bloembakken geplaatst om de boulevard te beschermen.Of de gemeente van plan is de door De Mos gewenste maatregelen door te voeren is onduidelijk. Den Haag was woensdag niet voor commentaar bereikbaar.