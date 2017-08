Wethouder Van Egmond uit Pijnacker officieel voorgedragen als burgemeester in Zeeland

PIJNACKER-NOOTDORP - CDA-wethouder José van Egmond van gemeente Pijnacker-Nootdorp is benoemd tot burgemeester van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag officieel bekendgemaakt. Van Egmond neemt na zeven jaar afscheid als wethouder. Op 21 september volgt zij in Reimerswaal waarnemend burgemeester Piet Zoon op, die sinds 1 mei 2016 de functie bekleed.

'De gemeenteraad herkent in haar de burgemeester, die de profielschets beschrijft als een burgemeester voor alle inwoners, energiek en verbindend en een boegbeeld van de gemeente', schrijft gemeente Reimerswaal op haar website. De gemeenteraad van Reimerswaal had Van Egmond in juli bij de minister voorgedragen.Van Egmond heeft een onderwijskundige achtergrond en is via de lokale politiek wethouder geworden. Als wethouder van Pijnacker-Nootdorp beheerde zij onder andere de portefeuilles onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, economie en glastuinbouw.