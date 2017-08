Rechtbank mild voor overvaller supermarkten Gouda

Archieffoto

DEN HAAG - De Haagse rechtbank veroordeelt Gouwenaar Salih E. (34) tot een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor overvallen op de supermarkten Plus aan de Thorbeckelaan en Lidl aan de Westerkade in Gouda. De straf valt lager uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie. Dat vond dat de man een celstraf van 3,5 jaar verdiende, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Verdachte Salih E. ging in beide gevallen de winkel in met een mes dat hij uit zijn sok tevoorschijn haalde en dreigend voor de kassières hield. In de Plus maakte hij op 9 maart 210 euro buit, maar in de Lidl kreeg hij een dag later geen geld. Een omstander met een stok wist hem te verjagen. E. rende de winkel uit en probeerde buiten nog een tas van vrouw te stelen. Ook dat lukte niet.



De twee overvallen in korte tijd hadden veel impact in Gouda. Supermarkten namen veiligheidsmaatregelen. De officier van justitie vond dat de samenleving beschermd moest worden tegen mensen als Salih en eiste daarom 3,5 jaar cel.



Verminderd toerekeningsvatbaar





De rechtbank houdt er in sterke mate rekening mee dat de man lijdt aan schizofrenie en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is. Bovendien heeft hij zich nooit eerder schuldig gemaakt aan een overval. De Gouwenaar mag zich van de rechtbank niet in de buurt van de supermarkten vertonen. Als hij vrijkomt moet hij zich ook laten opnemen door een instelling voor begeleid wonen.