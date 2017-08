Musical The Lion King verlengd tot zomer 2018

DEN HAAG - De Disney musical The Lion King is tot augustus 2018 verlengd. Dat laat producent Stage Entertainment woensdag weten.

De musical, naar het bekende verhaal van de kleine leeuw Simba, is sinds 30 oktober 2016 in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. In 2004 was de musical ook al in het theater te bewonderen.The Lion King trok wereldwijd al miljoenen bezoekers en won vele internationale awards. Zanger Elton John en Tim Rice wonnen met het welbekende nummer Can You Feel The Love Tonight, dat werd geschreven voor de animatiefilm, in 1994 een Oscar.