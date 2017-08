Dochter Poetin geeft korting op peperduur penthouse Voorschoten

VOORSCHOTEN - Maria Poetin wil zo graag uit Voorschoten verhuizen dat ze volgens Quote de prijs van het penthouse in de Krimwijk heeft verlaagd.

In april zette de dochter van de Russische president Vladimir Poetin het appartement voor 2.850.000 euro te koop , maar de prijs voor het huis van 700m2 is inmiddels verlaagd tot 2,6 miljoen, zo weet het zakenblad Eerder wist Quote te onthullen dat Poetin een Nederlandse schoonzoon had die sinds 2013 met Maria Poetin in Voorschoten woonde. Toch zou het stel al enige tijd niet meer in de woning gesignaleerd zijn.