Eenden doorboord met een pijl: 'Dit is een afschuwelijke daad'

DEN HAAG - De Dierenambulance Den Haag heeft de afgelopen weken twee eenden gevonden die waren doorboord met een pijl. Die pijl is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een kruisboog. De Dierenambulance heeft aangifte gedaan. 'Een afschuwelijke daad', zegt een medewerkster.

De dieren werden gevonden in park Madestein in Den Haag. De eerste neergeschoten eend werd aangetroffen bij kinderboerderij Pluk! en de tweede op het Parnassiaterrein.Het is volgens de Dierenambulance onwaarschijnlijk dat slechts twee vogels zijn getroffen. Misschien zijn er meerdere dood: 'Deze twee eenden hebben toevallig geluk gehad dat de pijl niet hun vitale delen heeft geraakt. Wie weet hoeveel eenden dit geluk niet hebben gehad.'De gewonde eenden zijn opgevangen door Vogelopvang de Wulp. Ook daar zijn ze baas en geschrokken. 'De beestjes hebben heel veel geluk gehad', vertelt een medewerkster. 'De pijlen zijn maar liefst 20 centimeter groot, maar hebben bij deze twee alleen de borstspier geraakt. Hierdoor hebben ze nu problemen met vliegen, maar ze gaan het gelukkig redden', vertelt ze.De pijlen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een kruisboog. Van de dader is nog geen spoor. De politie roept op om extra alert te zijn op mensen die mogelijk met een kruisboog rondlopen. Dit kan worden gemeld via het telefoonnummer 144.