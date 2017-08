Boomkwekers uit hele wereld naar Boskoop gekomen voor Plantarium

BOSKOOP - Plantarium is woensdag weer begonnen in Boskoop, de boomkwekerijhoofdstad van Nederland. Op de belangrijkste vakbeurs van het jaar slaan driehonderd bedrijven uit binnen- en buitenland hun stands op. Daar drijven ze handel met de bijna 20.000 bezoekers uit zo'n vijftig verschillende landen over de hele wereld.

'Er zijn handelaren die hier direct hun orders doen, maar de meesten bellen ons tussen oktober en januari op omdat ze ons product gezien hebben en plaatsen dan een bestelling voor komend voorjaar', vertelt boomkweker Danny de Bruin van het Boskoopse De Jong Plant. 'Hier wordt vooral indirect handel gedreven, dus bestellingen waar men op vooruit werkt voor het volgende seizoen. En dan praat je over miljoenen euro's', legt beursdirecteur Jos van Lint van Plantarium uit.De nieuwste trends zijn te vinden bij Plantarium. Oftewel: de producten die consumenten in de komende kerstperiode of volgend jaar zomer kunnen kopen bij tuincentra. Er is een speciaal kerstgedeelte ingericht. 'In deze kerstbal zit een vetplant. Normaal zet je die op tafel neer, maar wij hebben het voor elkaar gekregen om zo'n plant in de kerstboom te hangen. En dat bestaat nog niet', aldus Nicole van Langen (Amigo Plant).Elk jaar worden diverse prijzen uitgereikt tijdens Plantarium, waaronder die voor de beste nieuw gekweekte plant. Dat is deze keer de 'Lady Mata Hari' van De Jong Plant geworden, een. 'Je ziet hem als een hortensiabloem, maar daaronder verscholen zit nog een serie bloemen die donkerder van kleur is dan andere bloemen', zegt De Bruin. Van Lint: 'Het is een mooie kleurvariatie. Dat maakt hem in het assortiment van hydrangea's onderscheidend.'Het kweken van zo'n plant is een langdurig proces. Dat begint met het 'scouten' van een zaadje. 'Dat kan in Nederland zijn, maar ook ergens anders op de wereld. Een zaadje neem je dan mee van vakantie of een reis', legt De Bruin uit. 'Dat zaadje wordt dan gezaaid en daar komt zo'n plant uit. Dan ga je vervolgens verder met doorkruisen en uiteindelijk komt daar na jaren werk een plant uit die naar wens is.' Met het ontwikkelen van de 'Lady Mata Hari' is De Jong Plant zeven jaar bezig geweest.Plantarium duurt vier dagen. Voor Greenport Boskoop, één van de belangrijkste motoren voor de lokale economie in deze regio, is deze beurs nog altijd van groot belang. Van woensdag tot en met vrijdag bezoeken professionals de beurs, op zaterdag gaan de deuren open voor consumenten. 'Ons product wordt gekocht door de consument. Daarom nodigen we de mensen ook ieder jaar uit om een kijkje te komen nemen in de keuken van de boomkwekerij', besluit Van Lint.