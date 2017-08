Westlanders willen niet meer contant betalen voor parkeerplek bij strand

WESTLAND - GemeenteBelang Westland en strandondernemers vinden het niet kunnen dat strandbezoekers bij Molenslag in Monster alleen met muntgeld kunnen betalen voor een plek op het parkeerterrein. De partij is benaderd door strandondernemers, die de situatie 'ouderwets' noemen.

Volgens GBW ontstaan er onveilige situaties aan de slagboom, omdat niet iedere automobilist is voorbereid op muntinworp, meldt mediapartner WOS . De partij hoopt dat de wethouder de pachters van de parkeerplaatsen ertoe kan verleiden om over te stappen op bijvoorbeeld pinbetalingen.Op dit moment wordt door de gemeente, ondernemers en andere betrokkenen aan een kustvisie voor Westland gewerkt. Het opstellen van de kustvisie kan nog wel maanden duren. GBW noemt een wijziging in betalen geen politiek gevoelige zaak, en wil dus meteen actie.Eerder stelde ook het CDA al vragen over dit onderwerp.