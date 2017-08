Marit Bouwmeester nadert WK-podium in Medemblik

DEN HAAG - Zeilster Marit Bouwmeester zet bij het WK in Medemblik haar opmars in het klassement van de Laser Radial voort. De olympisch kampioene kwam op dag drie van het mondiale toernooi als eerste en tweede binnen. De 29-jarige Voorburgse klom daardoor van de 24ste naar de vijfde plek in de algemene rangschikking na zes races.

De tweevoudig wereldkampioene en Haags sportvrouw van het jaar begon maandag met de 60ste positie nog dramatisch aan het WK. 'Na de eerste dag hebben we een aantal processen behoorlijk aangescherpt', liet Bouwmeester weten. 'Dat leverde dinsdag al een veel beter niveau op. Hetzelfde is gelukt op dag drie. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we twee mooie, stabiele races neer kunnen zetten.'Coach Roelof Bouwmeester, de broer van de topzeilster, was tevreden over het optreden van zijn zus op het nogal onvoorspelbare IJsselmeer. 'De wind was minder stabiel dan het in eerste instantie leek. Marit maakte duidelijke keuzes zonder te veel risico te nemen.'In de top-20 bevinden zich ook nog twee Haagse zeilsters. Maxime Jonker staat na zes races op de twaalfde plaats, Daphne van der Vaart neemt de achttiende positie in. De Japanse Manami Doi en de Belgische Evi van Acker leiden in Medemblik.