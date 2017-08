FC Lisse, VVSB, Noordwijk en Ter Leede naar 'grote' KNVB Beker

REGIO - Van de regionale amateurclubs hebben FC Lisse, VVSB, Noordwijk en Ter Leede zich woensdag verzekerd van deelname aan het KNVB Bekertoernooi. HBS en Quick bleven steken in de voorrondes.

Uitslagen:

FC Lisse moest bij Excelsior Maassluis heel diep gaan om het hoofdtoernooi te bereiken. Het duel tussen de twee tweedivisieclubs was een slijtageslag, die pas na penalty's werd beslist. Bij rust leidde FC Lisse door een vroeg doelpunt van Thierry Monteny. Niet lang na de pauze maakte Sefa Kurt gelijk.Beide ploegen haalden de penaltyreeks niet met elf spelers. Niels Buijs (FC Lisse) en Nebi Tiryakioglu (Excelsior Maassluis) werden in de verlenging van het veld gestuurd. In de strafschoppenserie was Wesley Storm de held van Lisse. De keeper, die vlak voor het einde van de verlenging werd ingebracht voor Björn Haggerty, keerde twee inzetten van Excelsior Maassluis.Ook voor VVSB kwam er een verlenging aan te pas. De tweededivisionist uit Noordwijkerhout was na 90 minuten in evenwicht met het één klasse lager uitkomende EVV (3-3). Peet van der Slot en Vladimir Jozic (twee rake vrije trappen) scoorden in de reguliere speeltijd voor VVSB.In de verlenging werd het duel beslist door een eigen doelpunt van EVV-speler Julien Clout. De thuisspelende Noorwijkerhouters eindigden de gewonnen wedstrijd zonder Jordy Zwart, die in de 103de minuut zijn tweede gele kaart kreeg.Noordwijk zorgde voor een regelrechte sensatie. Op de Duinwetering won de hoofdklasser met 3-2 van IJsselmeervogels, dat dit seizoen twee klassen hoger speelt. Het winnende doelpunt werd in de 93ste minuut gemaakt door Brayen Bröcker.Wat de overwinning helemaal bijzonder maakte, was dat Noordwijk meer dan een halve wedstrijd met een man minder moest spelen, omdat Rob Overvlliet na 35 minuten een rode kaart kreeg. In de tweede helft nam IJsselmeervogels een 0-2 voorsprong, maar via twee treffers van Tjeerd Westdijk kwam Noordwijk langszij.Hoofdklasser Ter Leede uit Sassenheim stuntte in Den Haag op bezoek bij de kersverse zondagderdedivsionist Quick: 2-3. Jeffrey Bok bepaalde met een benutte strafschop de ruststand op 0-1. Daarna vergrootte Ter Leede de voorsprong via Oussama Siali en opnieuw Bok. Bij 0-3 deden Roderick Meinema en Nabil Hadui nog iets terug namens Quick, maar daar bleef het bij.Voor derdedivisionist HBS viel het doek in Amsterdam. Hoofdklasser Swift was met afgetekend cijfers te sterk voor de Haagse formatie: 3-0. Halverwege keek HBS al tegen een 1-0 achterstand aan.Swift - HBS 3-0VVSB - EVV 3-3 (4-3 na verlenging)Excelsior Maassluis - FC Lisse 1-1 (FC Lisse wint na strafschoppen)Noordwijk - IJsselmeervogels 3-2Quick - Ter Leede 2-3Dinsdagavond bereikte Scheveningen al het hoofdtoernooi van de KNVB Beker door Spijkenisse na penalty's te verslaan. Komende zaterdag wordt om 22.00 uur de loting verricht.