Schoolvakantie aanpassen aan het veranderde klimaat?

REGIO - De vakantie is afgelopen en we moeten met z'n allen weer naar werk school. En juist nu is het prachtig zomerweer. Veel mensen hebben de beleving dat het mooie weer buiten de vakantieperiode valt. Zou het misschien een idee zijn de schoolvakantie op te schuiven naar een andere periode?

Het KNMI verrast ons met cijfers waaruit blijkt dat de zomers helemaal niet zo slecht zijn. Sinds 1900 wordt de warme periode in het jaar, met een dag- en nachtgemiddelde van 15 graden en hoger, veel langer. En de koude periode, met een gemiddelde van 5 graden of lager, veel korter over het hele jaar bezien. Daarnaast zien we de laatste 50 jaar in juli het aantal warme dagen van 25 graden en warmer toenemen. En in augustus nemen deze warme zomerdagen af. Juni is redelijk stabiel volgens het KNMI, die deze conclusie zelf ook verrassend noemt.Volgens Huub Mizee, weerman van Omroep West, is de beleving van een slechte zomer in de schoolvakantie juist. 'De mensen hebben gelijk. Maar het heeft geen zin de vakantie te verplaatsen, want het weer is wisselvallig en dat zal zo blijven. Je zal net zien dat als we de schoolvakantie naar het voorjaar verschuiven, we een druilerige lente krijgen.'Het ministerie van Onderwijs en de koepelorganisaties die adviseren op het gebied van schoolvakanties, kijken op van het idee de schoolvakanties aan het veranderende weerbeeld aan te passen. 'Het is geen issue', zegt een woordvoerder van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). 'Er is wel een landelijke proef met scholen waarbij de ouders zelf hun vakanties mogen indelen door het jaar heen. Maar het blijkt voor deze scholen wel een uitdaging om de kwaliteit te waarborgen', aldus AVS.