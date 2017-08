Verbouwing Gemeenlandshuis van Delfland: zelfs de dijkgraaf heeft nu een flexplek

DELFT - Bijna negentien miljoen euro kostte het: de renovatie van één van de markantste gebouwen in Delft. Maar nu is het bijna helemaal af. En de gebruikers zijn enthousiast over Gemeenlandshuis, het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dat het van buiten een prachtig, historisch gebouw is, weet bijna iedere toerist en inwoner van Delft. Maar van binnen was dat toch een beetje anders. Het pand was verouderd, niet-duurzaam en krap. Vandaar dat een renovatie dringend nodig was, aldus dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland.En dat gebeurde ook. De afgelopen anderhalf jaar is het pand grondig verbouwd. Het gemeenlandshuis bestaat eigenlijk uit de drie delen, waarvan het oudste uit het jaar 1505. En die worden grondig aangepakt. Gevolg: veel meer licht voor de atria. Elk deel van het gebouw heeft nu een eigen grotere open ruimte als centrum. En met de renovatie komt er ook nog een einde aan een wirwar van gangetjes.De renovatie kostte 18,5 miljoen euro. Toen de plannen ruim twee jaar geleden bekend werden gemaakt, ontstond daarop nog wel kritiek. Zo vond de Algemene Waterschapspartij het bedrag te hoog. Volgens de dijkgraaf had dat protest vooral te maken met de destijds naderende waterschapsverkiezingen. En stemden alle partijen uiteindelijk gewoon in met de plannen.Hij wijst er ook op dat er door de verbouwing drie panden konden worden afgestoten en dat de hele operatie de belastingbetaler niets kost. Volgens hem is de verbouwing geslaagd omdat de medewerkers tevreden zijn. 'En dat is ons belangrijkste kapitaal.'Het vernieuwde Gemeenlandshuis is nu ook veel duurzamer. Zo wordt hemelwater opgevangen in de eigen binnentuin en staan er bijvoorbeeld nauwelijks nog printers. Het gebouw biedt onderdak aan in totaal 425 mensen, die geen eigen werkplek meer hebben. Dat geldt ook voor de dijkgraaf zelf, die daarvoor zijn monumentale kamer moest opgeven en nu ook een flexibele werkplek heeft. Van Haersma Buma: 'De privileges die er vroeger waren, zijn er nu niet meer. Dat is ook niet erg. Dingen zijn nu gewoon anders.'