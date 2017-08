Hockeyers Oranje als poulewinnaar naar halve finales

LEIDERDORP - De Nederlandse hockeyers van bondscoach Max Caldas uit Leiderdorp hebben zich als poulewinnaar geplaatst voor de halve finales van de EK in Amsterdam. Oranje versloeg Oostenrijk met 6-0. Dat was voldoende voor de eindzege, op doelsaldo, in groep A. Voor de thuisploeg kwamen Bjorn Kellerman, Mirco Pruyser, Thierry Brinkman, Seve van Ass, Billy Bakker en Mink van der Weerden tot scoren.

Nederland, dat met Leiderdorper Jorrit Croon van het Wassenaarse HGC aantrad tegen Oostenrijk, speelt vrijdag in de halve finales tegen Engeland. In de andere halve eindstrijd komt Duitsland uit tegen België.Oranje kreeg vooraf dankzij Spanje weer uitzicht op de poulezege. De Zuid-Europese ploeg won verrassend met 2-0 van België, dat maandag Oranje nog met 5-0 had afgedroogd. Daardoor wist de titelhouder wat de opdracht was tegen Oostenrijk: winnen met een verschil van vijf treffers of meer zou alsnog goed zijn voor de eerste plaats.Bondscoach Max Caldas was ogenschijnlijk niet onder de indruk van de onverwachte ontwikkeling in groep A. 'Totaal oninteressant', bromde de Argentijnse oud-international vlak voor het begin van de afsluitende pouleduel. Daarmee wilde hij kennelijk duidelijk maken dat alleen de wedstrijd tegen Oostenrijk, de nummer 22 van de wereldranglijst, voor hem en zijn manschappen telde.Vol revanchegevoelens na de pijnlijke afstraffing door België ging Nederland voortvarend van start. Al in de eerste minuut kwam Kellerman tot scoren uit een vloeiende aanval (1-0). Dankzij treffers van Pruyser en de sterk spelende Brinkman lag Oranje bij de rust (3-0) goed op schema voor de poulewinst.Na de pauze zette Nederland in hoog tempo de jacht op de vereiste score voort. Van Ass (ex-HGC), Bakker en Van der Weerden (uit vierde strafcorner) zorgden ervoor dat Oranje de groepsfase toch nog als winnaar afsloot: 6-0.