Gietijzeren grafmonument in oude glorie hersteld

DEN HAAG - Het grafmonument Citadel van Antwerpen op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is in originele staat hersteld. Het monument, een afgeknotte piramide rustend op kanonskogels, is een beschermd rijksmonument. Het werd 183 jaar geleden geplaatst ter nagedachtenis van kolonel Van Gumoëns, een Zwitserse militair in Nederlandse dienst.

In 1830 onderhandelde Van Gumoëns namens de Nederlandse regering met Belgische opstandelingen die zich wilden afscheiden van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Tijdens de Belgische opstand was hij gelegerd in de Citadel van Antwerpen. Franse troepen die de opstandelingen in 1832 te hulp kwamen, belegerden het fort. Bij de beschietingen raakte Van Gumoëns ernstig gewond.Na de capitulatie overleed hij aan complicaties. Zijn lichaam werd overgebracht naar Bergen op Zoom, dat Nederlands was gebleven. Vrienden van hem richtten in Den Haag een grafmonument voor hem op, waar Van Gumoëns in 1834 werd herbegraven.'Met het herstellen van dit unieke monument in originele staat houden we de geschiedenis levend', zegt wethouder Boudewijn Revis, die het monument woensdag onthulde. 'Bovendien houden we de uitstraling van deze begraafplaats daarmee in stand.'De begraafplaats aan de Kerkhoflaan bestaat al sinds 1830 en is een sfeervolle, rustgevende en groene locatie in de stad. 'Zo houdt de begraafplaats zijn toegevoegde waarde voor de stad en de mensen die langs de verschillende grafmonumenten kunnen lopen van beroemde Nederlanders', aldus Revis, 'en in een rustgevende groene omgeving met hun eigen gedachten bij hun dierbaren kunnen zijn.'