Uitgeput paard uit het water gered

Foto: AS Media

OUD ADE - De brandweer heeft woensdag een paard uit het water gehaald aan de Zuidzijderweg in Oud Ade. Het dier was terechtgekomen in de sloot en kon er zelf niet uit komen, bevestigt de brandweer aan Omroep West.





Brandweermannen hadden volgens een woordvoerder moeite om het uitgeputte paard uit het water te trekken, maar na enige tijd kregen ze de zwarte viervoeter alsnog op het droge. Het paard bleef een tijdje liggen op het gras, waarna het door de brandweerlieden overeind werd geholpen.