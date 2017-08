Struikelstenen onthuld in Katwijk

KATWIJK - In Katwijk zijn woensdagmiddag acht zogeheten struikelstenen onthuld. De stenen zijn een blijvende herinnering aan de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het vissersdorp zijn weggevoerd en vermoord in concentratiekampen. De Katwijkse struikelstenen zijn grijs en voorzien van de namen, sterfdatum en sterfplaats van de slachtoffers en zijn geïnspireerd op het project Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig.

De gedenktekens zijn op het trottoir voor de huizen van de weggevoerde mensen geplaatst. De vijf struikelstenen aan de Zeeweg 133 werden onthuld door Elly Abas, de enige nabestaande van de familie Belinfante. 'Het is erg ingrijpend om dit zo te zien, zeker omdat ik de enige nabestaande van de familie ben. Ik woon niet in de buurt, maar kom zeker af en toe terug om naar de stenen te kijken.'De drie andere stenen werden onthuld door burgemeester Cornelis Visser. Hij onthulde aan de Duinoord 38 in Katwijk de stenen ter nagedachtenis aan Levie de Valença, Esther Smeer en Lewie van Emrik. Op het bewuste adres woont al ruim vijftig jaar de familie Van Duin, die zich niet bewust was van de geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld.Jacco van der Bent is namens de gemeente bij het project betrokken en sluit niet uit dat er in de toekomst meer stenen worden geplaatst. 'Het kan dat er in de toekomst weer een naam opduikt, maar dat moet goed uitgezocht worden zodat echt alle informatie klopt. We vinden het als gemeente een belangrijk initiatief, omdat we mensen willen blijven gedenken en herdenken.'