West Wekker: Paard gered uit het water en struikelstenen onthuld

REGIO - Goedemorgen! De brandweer heeft een paard gered uit het water. En verder: de onthulling van struikelstenen en het herstel van een grafmonument. Het nieuws van gisteravond lees je hieronder in de West Wekker!

Brandweermannen hebben in Oud Ade een paard uit de sloot gehaald. Ze hadden moeite om de uitgeputte viervoeter uit het water te trekken, maar het lukte ze na enige tijd toch om het paard te redden. Het dier ging daarna even op zijn rug liggen om bij te komen.Acht zogeheten struikelstrenen zijn in Katwijk onthuld. Ze dienen als blijvende herinnering aan slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het vissersdorp zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord. 'Erg ingrijpend', vindt nabestaande Elly Abas. 'Ik kom zeker af en toe terug om naar de stenen te kijken.'Citadel van Antwerpen, het grafmonument op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag, is in orginele staat hersteld. Het is een beschermd rijksmonument dat 183 jaar geleden werd geplaatst als aandenken aan kolonel Van Gumoëns, een Zwiterse militair in Nederlandse dienst.Vier voetbalclubs uit onze regio hebben gisteravond het hoofdtoernooi van de KNVB Beker bereikt. FC Lisse en VVSB hadden daar een verlenging voor nodig, voor de Lissenaren moesten er zelfs penalty's aan te pas komen. Noordwijk en Ter Leede zorgden voor een stunt, terwijl het doek viel voor HBS en Quick.Helaas, het wordt niet meer zo warm als gisteren. Het beeld is vooral een afwisseling van bewolking en zon. En bij een overwegend matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden.Herhaling Alphen aan den RijnDeze week is Jet in Alphen aan den Rijn. De lijn start op de Zonneweg en eindigt bij het kattenhotel van Sandra op de Ridderbuurt. De lijn blijkt door winkelcentrum De Ridderhof te lopen. De winkeliers zijn erg gastvrij en winkeleigenaar Rob legt uit dat zij graag –ondanks de enorme impact van de gebeurtenissen op 9 april 2011 – als ondernemers vóóruit willen kijken. Jet vervolgt haar weg door zwembad Aquarijn waar toevallig het EK waterpolo aan de gang is. Tot slot ontmoet ze een bijzonder muzikale Alphenaar. Hij speelt voor haar een stuk op de piano. Dat componeerde hij na een hartstilstand, waarna zijn buurvrouw hem twintig minuten lang reanimeerde…