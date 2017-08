Rekenkamer: Den Haag laat steken vallen bij subsidies

Stadhuis Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij het verstrekken van subsidies. Zo kan de gemeenteraad zijn controlerende taak onvoldoende waarmaken omdat de raad niet goed genoeg wordt geïnformeerd. Ook wordt door het stadsbestuur niet nagegaan of de beoogde maatschappelijke doelen wel worden bereikt met het geld. Dat stelt de Rekenkamer Den Haag in een rapport.

In het rapport 'Eerlijk delen' stelt de rekenkamer dat de gemeente de helft van haar subsidies niet verstrekt volgens de daarvoor bedoelde uniforme regelingen en verordeningen. 'Dit terwijl de wet voorschrijft dat de activiteiten waarvoor subsidies kunnen worden verstrekt, alsook de wijze waarop de beschikbare middelen over de aanvragers worden verdeeld, in principe wel in deze documenten vastgelegd moeten worden', zo stelt de instantie.



'De gemeente verstrekt veel subsidies op basis van een algemene subsidieverordening en algemene beleidsstukken. Daarin zijn de criteria voor het verstrekken en verdelen van subsidies niet concreet gemaakt'. Het gaat daarbij jaarlijks om een bedrag tussen de 300 miljoen tot 350 miljoen euro.



'Subsidieregister onvolledig'



De gemeente verzuimt bij het verstrekken van het geld vaak om concreet aan te geven aan welke maatschappelijke doelen de subsidie moet bijdragen. De gemeenteraad kan volgens de rekenkamer ook niet controleren wat er met het geld gebeurt 'doordat het subsidieregister van de gemeente geen volledig en juist overzicht verschaft en het zicht op de aard van de subsidieverstrekkingen veelal ontbreekt.'



De instantie bracht in 2011 ook al een kritisch rapport uit over de subsidieverstrekking van de gemeente. De rekenkamer concludeert dan ook dat er sindsdien, ondanks enkele verbeteringen, onvoldoende vooruitgang is geboekt. Het stadsbestuur heeft de rekenkamer laten weten zich grotendeels te herkennen in de uitkomsten van het rapport en 'aanknopingspunten te zien voor verbetering in het subsidiebeleid.'