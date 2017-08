Vader brengt kinderen zonder rijbewijs naar school

De auto van de man is in beslag genomen | Foto: Politie Kaag en Braassem

ROELOFARENDSVEEN - De scholen zijn weer begonnen en zoals veel ouders bracht een 34-jarige man uit Roelofarendsveen donderdagochtend zijn kinderen naar school met de auto. Enige probleem: hij deed dat zonder rijbewijs.

De politie Kaag en Braassem was aan het controleren bij de school. De auto van de man is ingenomen toen bleek dat hij zonder rijbewijs reed.De auto is opgehaald. De Officier van Justitie zal bepalen wat er met de auto gebeurt. De man moet zich later bij de rechter verantwoorden.