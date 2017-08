Zeer grote brand in leegstaand kantoorpand in Zoetermeer

Brand in leegstaand pand in Zoetermeer I Foto: Marcel Scheffers

ZOETERMEER - In een leegstaand kantoorpand aan de Boerhaavelaan in Zoetermeer is een zeer grote brand uitgebroken. Van buiten is er niet veel te zien maar volgens de brandweer is er sprake van een flinke brand in het pand.

Het gaat om een leegstaand kantoorpand van IBM. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Een voorbijganger zag rook uit het gebouw komen en alarmeerde de brandweer.



De brandweer probeert de brand van binnenuit de blussen. Omdat er nog in het pand spullen liggen die erg brandbaar zijn is er veel rookontwikkeling in het gebouw.



Het is niet de eerste keer dat in hetzelfde pand brand uitbreekt. Eerder dit jaar was daar ook al sprake van. Onduidelijk wat toen de oorzaak was.