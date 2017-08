Drie jaar cel en tbs voor kinderporno met eigen kinderen

RIJNSBURG - De Haagse rechtbank veroordeelt een 27-jarige Rijnsburger tot drie jaar cel en tbs voor het maken van porno met zijn eigen twee jonge kinderen. Deze straf was ook geëist door het Openbaar Ministerie.

De misbruikzaak in Rijnsburg kwam aan het licht door een FBI-undercoveragent die de filmpjes en foto’s kreeg aangeboden op de chatwebsite Kickchat. Na de tip uit Amerika vond de politie bij de Rijnburger in huis honderden foto’s en beelden. Daarop is te zien hoe hij zijn kinderen betast. Daarnaast bezat hij ook andere kinderporno.De rechtbank vindt dat de Rijnsburger 'op grove wijze' misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie van zijn twee kinderen. 'Verdachte is bovendien zeer geraffineerd en calculerend te werk gegaan.' Hij deed de verregaande seksuele handelingen bij zijn kinderen het liefst wanneer zij sliepen, constateert de rechtbank. Dan hadden de kinderen niets door en konden ze hem ook niet verraden. 'Hiertoe heeft verdachte in elk geval zijn zoontje ook melatonine, een slaapmiddel, toegediend.'Het OM eiste in mei al drie jaar en tbs tegen de verdachte. De rechtbank liet vervolgens nog een nieuw onderzoek verrichten naar de geestesgesteldheid van verdachte. De deskundigen concludeerden dat een langdurige behandeling van verdachte onder dwang nodig is.De Rijnsburger wilde aan de onderzoeken niet meewerken. Hij hield vast aan zijn verhaal dat computerchips in zijn hoofd hem vorig jaar dwongen tot het seksueel misbruik van zijn dochter van 1 jaar en zijn zoon van 4 jaar. Twee weken geleden, tijdens de strafzitting, was hij niet in de rechtszaal.De verdachte zit binnenkort al een jaar vast en dat zou lang genoeg zijn volgens zijn advocaat. Het seksueel misbruik zou immers in een beperkte periode van 12 dagen hebben plaatsgevonden. De advocaat pleitte ervoor dat de man zo snel mogelijk behandeld wordt tegen zijn psychose. De rechtbank vindt dat hij toch een langere celstraf verdient voor het misbruik van zijn kinderen.