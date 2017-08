Deborah haalt ruimt 12.000 euro op voor de bijen

SCHIPLUIDEN - Tienduizenden vierkante meters wilde bloemen zaaien om zo bijensterfte tegen te gaan. Dat gaat Deborah Post uit Schipluiden doen met de ruim 12.000 euro die ze ophaalde met haar crowdfundingsactie. Een succesvolle actie: 'Ik ben hartstikke blij, we kunnen dit najaar weer gaan zaaien.'

Post is initiatiefneemster van de 'Honey Highway' waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad, zodat bijen meer voedsel hebben.Vorig jaar werd het eerste stuk van de 'Honey Highway' aangelegd. Met de inzamelingsactie wil Deborah de snelweg voor bijen uitbreiden om zo nog meer bijen te redden. En dat gaat nu lukken: 'We kunnen hier zeker 20.000 vierkante meter mee inzaaien.''De actie heeft ook gezorgd voor landeigenaren die hoeken grond en percelen professioneel willen inzaaien', vertelt de initiatiefneemster. 'De komende maanden zijn gunstig om te zaaien, dus we gaan er snel weer mee verder.'In het najaar wordt volgens Deborah gezaaid in de Harnaspolder en een polder in Midden-Delfland. 'En waarschijnlijk ook bij een ondernemer in het Westland.' Buiten de 12.000 euro die de inmiddels gesloten actie ophaalde, heeft een ondernemer 5.000 euro toegezegd,