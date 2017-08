COLUMN: Strak in het ritme

Columniste Lisette de Bruijn (Foto: Omroep West)

WESTLAND - Zo, de eerste week zit er weer op. De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Weg met de rust. School, zwemles, judo, ballet, scouting… alles gaat weer tegelijk van start.

Geschreven door Lisette de Bruijn

Met drie kinderen op de basisschool leef ik automatisch het basisschoolleven. Van rapport naar schoolreis, van leraren dag naar studiedag. De schoolkalender is leidend, privé-afspraken worden hier omheen gekrabbeld. Een strakke planning is essentieel, anders is het allemaal niet bij te benen.



6 weken lang hebben we alles heel rustig aan gedaan. Uitslapen tot een uur of 9, laat naar bed, en elke dag een ijsje eten. Barbecueën, ook als het regent. Want dat kan allemaal in de vakantie!



Niet zomaar afgeleerd

Nu zijn die zes weken vakantie weer voorbij. Voorbij gevlogen, mag ik wel zeggen. Wat een tegenvaller was het, toen maandagochtend de wekker ging. Want als de kinderen wekenlang om 22.00 uur naar bed gaan, is dat niet zomaar afgeleerd. En dan gaat die wekker vroeg…. ‘Het voelt als midden in de nacht, mama! Mama, waar ben je eigenlijk? ….Mama?’



Sportschoolvakantie

Ik was heus wel wakker, ik stond te stoeien met mijn spijkerbroek. Want wat was daar in de vakantie mee gebeurd? Was die gekrompen? Ik had wekenlang in flodderjurkjes en losse broekjes gelopen, en ondertussen waren die barbecues op mijn heupen gaan zitten. Daarbij had ik onder ‘schoolvakantie’ ook ‘sportschoolvakantie’ verstaan. Oeps…



Goede voornemens

Maar goed dus, dat het normale leven weer is begonnen. Met de noodvoorraad broeken (lees: stiekem bewaarde zwangerschapsbroeken) kom ik die eerste weken wel door. Regelmatig naar de sportschool, op tijd naar bed, gezond eten… Goede voornemens blijk je ook te kunnen maken voor een nieuw schooljaar. De komende weken weer ‘strak’ in het ritme, dan komt het vast goed!