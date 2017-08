Paul verovert het internet met passie voor azalea's: 'Lucht, emotie, romantiek en geur!'

Azaleakweker Barendse | screenshot EenVandaag

WESTLAND - 'Dit is een uitgedroogde azalea. Iedereen zegt, joh, hup in de groene bak. Nee ik zeg gewoon: Gooi hem in de openhaard, en je hebt nog een avond romantiek!' Het zijn de woorden uit het vurige betoog van Westlander Paul Barendse, azaleakweker van beroep.





Volgens meerdere kwekers is een foto van een bloem of plant niet genoeg om een aankoop te doen. Barendse is het daarmee eens. 'Het gaat om de kleur, het gaat om de geur, het gaat om de romantiek. Wat verkoop ik? Lucht, emotie, romantiek en geur.'



Tientallen reacties



De passie van Barendse bleef niet onopgemerkt. Videosite Dumpert plaatste het deel van Barendse op hun site. Vele reacties volgden en de video van Barendse werd al meer dan 100.000 keer bekeken.



Bekijk hem hier zelf:





LEES OOK: Bloemistenklok op veiling in Naaldwijk draait voor het laatst

Barendse werd geïnterviewd voor het programma EenVandaag . Het onderwerp: kwekers en bloemen- en plantenveiligveilig FloraHolland staan lijnrecht regenover elkaar. FloraHolland wil een digitale veiling van de bloemen en planten. De kwekers niet. Zoals Barendse: 'Ik vraag aan FloraHolland: oorlog? Je krijgt oorlog.'Volgens meerdere kwekers is een foto van een bloem of plant niet genoeg om een aankoop te doen. Barendse is het daarmee eens. 'Het gaat om de kleur, het gaat om de geur, het gaat om de romantiek. Wat verkoop ik? Lucht, emotie, romantiek en geur.'De passie van Barendse bleef niet onopgemerkt. Videosite Dumpert plaatste het deel van Barendse op hun site. Vele reacties volgden en de video van Barendse werd al meer dan 100.000 keer bekeken.