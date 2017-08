Inspectie: instelling Just Care krijgt ernstige waarschuwing voor onverantwoorde zorg

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Haagse zorginstelling Just Care een ernstige waarschuwing gegeven. De inspectie ziet een 'hoog risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten.' Just Care levert zorg aan 130 patiënten.

De IGZ heeft de stichting voor ambulante geestelijke gezondheidszorg aan de Bezuidenhoutseweg er al vaker op gewezen dat verschillende dingen verbetering behoeven. Zo is de medicatieveiligheid onvoldoende en zijn de dossiers niet op orde, maar dat wordt volgens de IGZ onvoldoende opgepakt.De raad van toezicht is er ook nog eens een aantal maanden helemaal afwezig geweest. 'Op dit moment is maar één lid beschikbaar', stelde de IGZ vast. Just Care moet nu binnen vier maanden verbetering laten zien, anders volgen hardere maatregelen, bijvoorbeeld een dwangsom.