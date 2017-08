Gedoe om vergunning: nieuwbouwplannen Ockenburgh in Den Haag lopen vertraging op

DEN HAAG - De nieuwbouw op de plek van het voormalige tennispark Ockenburgh in Den Haag loopt vertraging op. De gemeente heeft de zogenoemde omgevingsvergunning voor het project, genaamd 'The Finest of Ockenburgh' afgewezen. De bouw, op de plek waar de Kijkduinsestraat overgaat in de Ockenburghstraat, zou eigenlijk aan het eind van dit jaar beginnen.

'Dat wordt nu hopelijk het eerste kwartaal van 2018', zegt Margriet Huisman van projectonwikkelaar Synchroon tegen Omroep West. 'We gaan dus nog niet starten met de bouw.'De afwijzing heeft volgens het bedrijf te maken met een aantal stukken dat nog niet voldoet aan de eisen. 'We moeten nog met de welstandscommissie in gesprek over een aantal verschillen in inzicht over hoe het gebouw eruit gaat zien. Dat moeten we eerst met elkaar oplossen.'Synchroon hoopt snel een nieuwe aanvraag in te dienen en dan alsnog een vergunning te krijgen. Huisman erkent dat het bedrijf baalt van deze gang van zaken. 'Het is altijd vervelend. Maar het is een vervelende samenloop van omstandigheden. Door de vakantie in combinatie met de wettelijke termijnen van zo'n vergunning liep het allemaal anders. We zijn hard bezig alles bij te sturen.'Volgens haar is er al veel belangstelling voor de nieuwbouw . Op de vraag of Synchroon ervan overtuigd is dat de nieuwbouw er alsnog komt, is het antwoord helder. 'Ja', zegt Huisman met enige nadruk.Een woordvoerster van de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling en Wonen) wijst erop dat het plan wel voldoet aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de bouwverordening. 'Maar het voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand', laat zij weten. De welstandscommissie is het 'in beginsel' eens met de vormgeving van de vijf appartementengebouwen.Wel vormen bijvoorbeeld de kleurstellingen en de houten lamellen nog een heikel punt. Op de nieuwbouwlocatie moeten 78 woningen komen, verspreid over vijf gebouwen. De omgevingsvergunning gaat ook over het aanleggen van vijf nieuwe uitritten.