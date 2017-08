VVD: 'Vlaggen en welkomstpakket voor studenten in Den Haag'

Foto: ANP

DEN HAAG - Den Haag moet zich nog meer profileren als studentenstad. Dat stelt de VVD in de hofstad. Deze week is de Hop week, de introductie week van studenten die de universiteit Leiden als hun alma mater hebben, maar daadwerkelijk in Den Haag studeren.





'De gemeente zou standaard een pakket moet uitreiken met specifieke informatie gericht op studenten', vervolgt Van der Helm. Ook zouden er vlaggen moeten wapperen om de studenten welkom te heten in het Haagse.



LEES OOK: Huishoudster Rie (94) van studentenhuis Minerva overleden

'Studenten voelen zich niet welkom in de stad', stelt Chris van der Helm, namens de VVD. Vooral het gebrek aan informatie op de website van de gemeente over studeren in Den Haag is de politieke partij een doorn in het oog. De partij heeft daarom raadsvragen gesteld.'De gemeente zou standaard een pakket moet uitreiken met specifieke informatie gericht op studenten', vervolgt Van der Helm. Ook zouden er vlaggen moeten wapperen om de studenten welkom te heten in het Haagse.