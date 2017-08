Groot deel Nootdorp zat zonder stroom door storing

Stroomstoring

DEN HAAG - Een groot deel van Nootdorp zat donderdagochtend sinds 11.30 uur zonder stroom. Bij graafwerkzaamheden aan het Oosteinde was per ongeluk een kabel kapotgemaakt. Netbeheerder Stedin dacht dat de storing pas rond 14.00 uur opgelost zou zijn, maar uiteindelijk was het na een klein uur al weer gerepareerd.





Ook het Haagse stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg werd getroffen door de storing, zo laat de gemeente op Twitter weten. Dienstverlening was daardoor tijdelijk niet mogelijk.



In totaal zaten bijna 2.300 aansluitingen zonder stroom. Monteurs van Stedin hebben het probleem verholpen.