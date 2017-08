Veel bezoekers voor bijzonder behang uit Huis ten Bosch

DEN HAAG - Het beschilderde behang uit Paleis Huis ten Bosch trekt veel toeschouwers naar het Dordrechts Museum. Donderdag verwelkomde het museum de 60.000 bezoeker op de tentoonstelling 'Koninklijk Paradijs', waar het behang het pronkstuk van is.

Het beschilderde behang is eigendom van de koninklijke familie en hangt normaal gesproken in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dat wordt nu gerenoveerd en daarom wordt de muurschildering sinds 19 februari tentoongespreid in het Dordrechts Museum.Het is volgens conservator van het museum Sander Paarlberg 'uniek' dat het behang zichtbaar is in een museum: 'Dit soort kunst wordt nooit uitgeleend, maar voor de verbouwing werd er een uitzondering gemaakt. Het is een eenmalige kans om deze bijzondere kunst hier nu te kunnen bewonderen.'Het behang is in de achttiende eeuw geschilderd door Aert Schouman in opdracht van prins Willem V. Op de schilderingen zijn allemaal dieren en vogels uit de dierentuin van de prins te zien.De tentoonstelling is nog te bewonderen tot 17 september.