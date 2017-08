Tentoonstelling van 'de andere' Anton Heijboer in het Gemeentemuseum

Anton Heijboer

DEN HAAG - Wie Anton Heijboer zegt, krijgt in 99 procent van de gevallen te horen: 'Dat was toch die man met die 5 vrouwen?' In tweede instantie borrelt er miscchien nog iets op van: kunstenaar die in driftige gebaren een kunstwerk maakt, dat in drie minuten klaar is en voor 150 gulden verkocht werd. Dat hij een serieus oeuvre heeft, is vanaf zaterdag te zien in het Haagse Gemeentemuseum.





Heijboer krijgt in de loop van de jaren moeite met zijn gewaardeerd kunstenaarschap, hij wil vrij zijn en trekt zich terug uit de kunstenaarswereld. Na een tentoonstelling in Amsterdam neemt hij in 1975 al zijn werken mee naar zijn erf in Den Ilp en hij vernietigt zijn werk door er over heen te schilderen.



Van kunstenaar naar showbizzfiguur



Vanaf dan trekt hij zich terug op zijn erf met zijn vrouwen. Hij maakt werken die hij aan huis verkoopt. De kunstwereld neemt hem niet meer serieus, maar hij wint de wereld van de showbizz en roddelpers voor zich.



Nu dan tot februari 2018 de



