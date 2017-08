Documentaire over Dirk Kuijt: 'Een ongelofelijk warm persoon'

DEN HAAG - Katwijker Dirk Kuijt krijgt zijn eigen documentaire: KUYT. De film gaat over het turbulente laatste seizoen van de aanvaller waarin hij eerst zijn basisplaats kwijtraakte, maar op de laatste speeldag Feyenoord alsnog naar het kampioenschap schoot. 'Een ongelofelijk warm persoon', vertelt documentairemaakster Deborah van Dam.

De Haagse documentairemaker Deborah van Dam kreeg voor de opnames exclusief toegang tot het persoonlijke leven van 'Dirk'. Ze filmde niet alleen de wedstrijden, maar kwam ook bij hem over de vloer. 'Van het ontbijt tot aan massage-sessies', vertelt Van Dam.'Het bijzondere aan deze documentaire is dat een sportman is gefilmd tijdens de competitie. Voetballers als hij hebben het namelijk ongelofelijk druk', vertelt ze. 'Daarnaast was het voor Feyenoord en hem persoonlijk een krankzinnig jaar. De druk was immens, maar hij heeft het fantastisch waargemaakt.'De documentairemaakster volgde Kuyt vanaf december van vorig jaar. 'Dirk vond dat helemaal niet erg. Hij vertelde laatst dat hij onze langdurige sessies bijna ervaarde als een soort mantra. Het werkte voor hem heel rustgevend.''Ik heb Dirk ervaren als een ongelofelijk warm en aardig persoon. Ondanks de grote druk die op zijn schouders rustte, is hij altijd zichzelf gebleven. Dat vind ik ongelofelijk knap', zegt Van Dam.Kuyt was de eerste die de documentaire heeft gezien: 'Natuurlijk!', roept Van Dam. 'Hij vindt het verhaal fantastisch gefilmd, maar is ook zenuwachtig over de reacties die de documentaire gaat oproepen. Het is namelijk een unieke film vol intieme momenten.'De documentaire is voor het eerst te zien op het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. De voetballer en zijn gezin zijn op 21 september zelf aanwezig bij de première.Voor diegene die de film niet kunnen zien tijdens het NFF, niet getreurd: op zondag 15 oktober wordt de documentaire herhaald bij de NPO.