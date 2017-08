5 vragen: waarom CO2 belangrijk is voor tuinders

WESTLAND - Honderden Westlandse tuinders zijn eindelijk uit de problemen. Door een brand bij Shell stokte de levering van CO2 aan de tuinders. Sinds deze week krijgen ze weer genoeg CO2 geleverd via het OCAP-netwerk. Maar waarom hebben de bedrijven de CO2 zo hard nodig en welke rol speelt Shell daarin? We vroegen het aan OCAP-woordvoerder Robert Jan Pabon.

'CO2 is voor planten wat zuurstof is voor mensen. Planten hebben warmte, licht, voedingsstoffen en CO2 nodig om te groeien. Planten groeien beter in een kas omdat de tuinder voor de optimale omstandigheden zorgt. Wanneer nodig zorgt hij in de kas voor extra licht, warmte, voedingsstoffen en dus ook extra CO2. Die CO2 kan hij dus krijgen via de pijpleiding van OCAP.''Als er te weinig CO2 is, groeit het gewas minder goed. Dan loopt de opbrengst dus achteruit en is de tuinder genoodzaakt om zijn gasgestookte CV-ketel midden in de zomer aan te zetten. Bij het verbranden van aardgas komt namelijk ook CO2 vrij.''De gevolgen niet direct heel duidelijk te merken. Het allerbelangrijkste is dat er teveel CO2 wordt uitgestoten omdat de tuinder middenin de zomer moet stoken. Milieuschade voor ons allemaal dus.''OCAP levert CO2 aan 600 tuinders vanuit twee bronnen. Dat is CO2 die wordt uitgestoten in industriële processen. In de zomermaanden groeien de gewassen het hardst - er is veel licht en het is warm - en is er dus ook het meeste CO2 nodig. Net in die periode brak er bij een van de bronnen - Shell Pernis - brand uit en kwam de productie stil te liggen. Er was dus ook te weinig CO2 voor alle tuinders.''Zo'n tekort is eigenlijk niet acuut op te lossen. Er is wel een oplossing die in een jaar of twee gerealiseerd kan zijn. OCAP wil samen met de tuindersorganisatie LTO Glaskracht zorgen dat er nieuwe bronnen (onder andere afvalenergiecentrales) op de CO2-leiding worden aangesloten.'