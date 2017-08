Belg moet 700 euro betalen aan NS-conducteur met gebroken neus

DEN HAAG - Met één vuistslag slaat Alfonzo in de vroege ochtend van 3 juni een NS-conducteur een gebroken neus. De Belg van 46 pakt na een avondje stappen in Amsterdam de eerste trein terug naar huis. Vlak voor Den Haag loopt het flink uit de hand. 'Ik ben bijna 47, misschien moet ik me wat normaler gaan gedragen,' zegt Alfonzo tegen de politierechter.

De 2 meter lange man is geboren in Terneuzen, maar woont nu in Gent. 'Ik reis regelmatig met de trein naar Amsterdam om uit te gaan. Ik had die nacht flink gedronken en XTC gebruikt. Ik lag te slapen in de trein, maar werd lastiggevallen door drie jongens,' vertelt Alfonzo. De jongens zaten achter hem en wiebelden zijn rugleuning heen en weer. 'Superirritant.'Alfonzo spreekt die nacht een conducteur aan en legt uit dat hij last heeft van de jongens. 'Die man zei dat ik me niet druk moest maken en liep door. Daar baalde ik van en toen heb ik dingen gezegd die ik beter niet had kunnen zeggen.'Volgens de conducteur was Alfonzo zeer agressief en haalde hij plotseling uit. De klap was zo hard dat de conducteur neerviel en buiten westen raakte. De internationale trein werd daarna stilgezet op station Den Haag Hollands Spoor. De conducteur had een gebroken neus. Alfonzo moest mee met de politie en zat 11 dagen vast.'Slaat u wel vaker zomaar mensen?' vraagt de politierechter. Alfonzo schudt zijn hoofd: 'Het was dom van me. Het kwam door de drank, drugs en de vermoeidheid. En ik heb ADHD. Als ik ga stappen neem ik niet altijd mijn medicijnen in.'De Belg is klusser en werkt voornamelijk zwart, bekent hij aan de rechter, die helemaal niets snapt van de leefstijl van de man. Alfonzo legt uit: 'Ik ga al jaren naar Ibiza. Stappen, drinken, een pilletje. Die stijl neem ik mee naar huis. Alsof het iedere dag vakantie is. Misschien moet ik dat niet meer doen. Gewoon gaan werken en verkering nemen.'De officier van justitie is het daarmee eens: 'Geen jeugdige onbezonnenheid meer! U bent bijna 50.'Alfonzo staat ook terecht voor de mishandeling en bedreiging van de 80-jarige buurman van zijn ouders. De bejaarde man hield er een paar gekneusde ribben aan over. De Belg ontkent dat hij de oude man geduwd heeft, maar dat gelooft de rechter niet. 'U krijgt een werkstraf van 80 uur een voorwaardelijke celstraf van twee weken.'Daarnaast moet de Belg 200 euro smartengeld betalen aan de bejaarde man en 700 euro aan de conducteur met de gebroken neus. Die laatste gaat pas volgende maand weer volledig aan het werk. In zijn slachtofferverklaring schrijft hij: 'Mijn vertrouwen in de medemens is behoorlijk geschaad.'In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.Dit is een artikel is de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?