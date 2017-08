Altijd al een Wandelende Flappentak willen hebben? Liesbeth heeft eitjes over

ZOETERMEER - 'Dat is nou nog eens een leuk educatief huisdier', dacht Liesbeth Roos uit Zoetermeer toen ze een oproep op Facebook zag voor Wandelende Flappen. Leuk, maar insecten leggen heel veel eitjes. Wie maken we blij met Wandelende Flappen-eitjes?

Geschreven door Redactie SuperDebby

Liesbeth vond het hele leuke beesten, die Wandelende Flappen. Helaas dacht haar oudste dochter daar anders over. Zij wilde 'die enge beesten' niet op haar kamer. Gelukkig wilde de jongste dochter van Roos ze wel, dus de grote insecten hadden een nieuw fijn thuis gevonden. Maar zoals het gaat met insecten: de takken leggen heel, heeeeel veel eitjes. En die wil Liesbeth graag kwijt.



Wandelende flappentakken komen oorspronkelijk uit Australië en zijn familie van de bij ons wat bekendere 'gewone' wandelende takken. Ze zijn wat minder beweeglijk en eten vooral blaadjes van de bramenstruik, de hazelaar en rozen.



'Verder zijn ze niet veeleisend. Een beetje water, niet in de felle zon en dus veel verse blaadjes", zegt Liesbeth. Uitbroeden van de eitjes is volgens Liesbeth niet ingewikkeld. Af en toe een beetje vochtig maken en dan gewoon een paar maanden wachten.



Wil jij ook wandelende flappentakken? Of vind je het wel iets voor op school (wel even overleggen met de juf of meester!) laat het SuperDebby weten, dan brengen we je met Liesbeth in contact. Superdebby@omroepwest.nl