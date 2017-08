Sportverslaggever en oud-wethouder Jaap Bax (91) overleden

'S-GRAVENZANDE - Jaap Bax, sportverslaggever en oud-wethouder van 's-Gravenzande, is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn voormalige werkgever de NOS bekendgemaakt.

Dertig jaar lang deed Bax verslag van voetbalwedstrijden op de radio in het programma Langs de Lijn. Dit jaar was Bax nog te gast bij het programma, ter ere van zijn negentigste verjaardag en het vijftigjarig jubileum van Langs de Lijn, waar hij van 1967 tot 1997 voor werkte.Bax was behalve wethouder ook jarenlang actief als gemeenteraadslid in 's-Gravenzande. In het jaar 1990 trad hij op als waarnemend burgemeester van Maasland. Daarnaast was de Westlander kortstondig werkzaam als voetbalverslaggever bij Radio West.