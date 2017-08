Maradona stelt fans teleur: 'Gigantisch van zijn voetstuk gevallen'

DEN HAAG - Een ontmoeting en een fotomoment met één van zijn grote helden: Diego Armando Maradona. Hagenaar Nico Mourits had zich er enorm op verheugd - en met hem nog honderd gelukkige winnaars van een prijswedstrijd. Maar de Argentijnse voetbalvedette liet donderdag op het laatste moment verstek gaan. Reden: hij zou last hebben van een 'rugblessure'.

Mourits is één van de honderd uitverkorenen die op uitnodiging van energiedirect.nl naar Mierlo mochten komen. Daar verblijft Maradona (56) met FC Fujairah, de club waar hij tegenwoordig trainer is. De winnaars zouden eenkrijgen en met 'Pluisje' op de foto gaan.Nadat de bijeenkomst een paar uur was uitgesteld, verscheen Maradona 's middags dan toch ten tonele. Maar niet voor lang, vertelt Mourits in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West . 'Na vier foto's vond-ie het eigenlijk wel genoeg. Hij wilde niet met twee mensen tegelijk op de foto, maar met vijf. Toen was-ie kwaad, hij beende woedend weg. Hij trapte nog tegen een ballon, sloeg ergens tegenaan en verdwenen was-ie, 98 fans in verwarring achterlatend.'Even later liet een woordvoerster van het energiebedrijf - de hoofdsponsor van voetbalclub PSV - aan Omroep Brabant weten dat Maradona vanwege fysieke klachten deniet kon afmaken. Hij had 'vreselijke last van zijn rug' en zou niet meer in staat zijn geweest om te lopen, kreeg Mourits te horen. 'Het is ook een zware taak', reageert de Hagenaar cynisch. 'De energiemaatschappij was er natuurlijk ook niet blij mee, die moet flink betalen.'Mourits merkt op dat er zelfs nog een arts aan te pas is gekomen om de Argentijn te behandelen. Maar het mocht allemaal niet baten: Maradona kwam niet meer terug. Hij gaf een bijzondere reden op: zijn team speelde later op de dag op een bijveld van het hotel een wedstrijd tegen eerstedivisieclub NEC. Mourits: 'Daar wilde hij wel graag bij zijn. Nu naar beneden komen zou te veel zijn.'En de fans? Die bleven teleurgesteld achter. Als 'troost' kreeg iedereen wel een PSV-shirt met Maradona's naam achterop, maar dus niet uit zijn handen, zoals de bedoeling was. Mourits bleef lang wachten en ving uiteindelijk nog een glimp op van de grootheid. 'Dat was fantastisch', grapt hij. 'Een fotomoment kon natuurlijk niet, want hij werd door vijf beveiligers bewaakt. Gelukkig gaat het uitstekend met zijn rug, dat is wel fijn voor hem. Ik kon nog net zwaaien. Iemand riep nog: Maradona! En hij keek nog even boos. Dat was het.'Voor de Hagenaar, die nog wel een selfie maakte met tv-presentator Rick Brandsteder, was het al met al een grote teleurstelling. 'Ik vind hem nog steeds een fantastische voetballer, één van de besten ooit. Maar als mens is-ie natuurlijk gigantisch van zijn voetstuk gevallen. Vorig jaar zou hij al naar Nederland komen voor Fernando Ricksen (oud-profvoetballer die lijdt aan de spierziekte ALS, red.), toen is-ie ook niet geweest. Het is gewoon een enorme teleurstelling. Ik vind het verschrikkelijk, ik vind het schandalig, ik vind het klote.'