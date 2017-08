Stolwijkse kippenboer: 'Ruimen van kippen komt steeds dichterbij'

STOLWIJK - Kippenboeren die getroffen zijn door het eierschandaal hoeven niet te hopen op enige financiele compensatie vanuit het kabinet. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Martjan Snoek, melk- en pluimveeboer uit Stolwijk, vindt het zuur dat Nederlandse boeren geen steun krijgen vanuit het kabinet, terwijl hun Belgische collega's dat wel hebben.

De melk- en pluimveehouder uit Stolwijk heeft onlangs nieuwe eieren naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opgestuurd in de hoop snel uitsluitsel te krijgen over de staat van zijn eieren. Als blijkt dat het verboden bestrijdingsmiddel Fipronil er niet meer in zit, mag hij zijn eieren weer verkopen. Tot die tijd worden er dagelijks 20.000 eieren vernietigd.'Als blijkt dat de eieren niet goed zijn, dan komt ruimen wel heel dichtbij. Dit schandaal kost ons kapitalen. Voor elk ei zijn we vijf cent kwijt, daar zit het voer van de kip in en de kosten om de ei af te voeren. Een speciaal bedrijf komt de eieren ophalen, zodat ze vernietigd kunnen worden.' Op de vraag of de boer zijn eigen eieren wel eet, zegt hij volmondig 'ja'.Of de kippen ooit nog beter worden en eieren zonder Fipronil kunnen leggen, is volgens Snoek nog maar de vraag. 'De kippen krijgen nu een middel door hun voer dat hun lever activeert, maar ik heb nog geen idee of dit gaat helpen. Dat zal uit de laatste monsters van de eieren moeten blijken. En stel dat het onderzoek goed uitpakt en dat de kippen beter worden, dan zit je nog altijd met het probleem van de stal. Die moet natuurlijk ook helemaal schoongemaakt worden en daar is nog steeds geen goede oplossing voor bedacht.'Volgens de kippenboer is de Nederlandse overheid eigendom van het probleem en kan het niet zo zijn dat de boeren er alleen voor staan. 'Ik begrijp dat het lang duurt voordat er meer duidelijkheid is, maar het kan aan de gang blijven.'Volgens staatssecretaris Van Dam is het echter onmogelijk voor het Rijk om alle slachtoffers te compenseren. Getroffen ondernemers krijgen wel uitstel van betaling voor belastingen en voor de aflossing van kredieten. Het aantrekken van nieuw krediet bij banken wordt eenvoudiger gemaakt door een borgstellingsregeling in te voeren.