West Wekker: Kaartjes voor het Reggaeton Beach Festival Scheveningen doorverkocht

REGIO - Goedemorgen! Voordat de werkweek er weer op zit, praten we je bij over het nieuws van gisteravond. Met daarin: kopers willen van hun kaartjes voor het Reggaeton Beach Festival Scheveningen af. Reden daarvoor is de grote onduidelijkheid over welke artiesten er dit weekend komen optreden.

Don Omar, Maluma, Farruko en Gente de Zona. Het zijn grote namen waar de organisatie van het evenement mee pronkte. Maar de meesten blijken helemaal niet beschikbaar te zijn. Zo zit de hoofdact Omega zelfs al een tijdje in de gevangenis. Veel festivalgangers vragen zich af wat er aan de hand is. Inmiddels zijn al ruim driehonderd kaartjes weer doorverkocht en worden er nog meer dan honderd te koop aangeboden.Een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer heeft vlammen gevat in Zoetermeer. Volgens de brandweer ging het om een zeer grote brand, hoewel er aan de buitenkant niet veel van te zien was. Er zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Het is al de tweede keer dit jaar dat in het voormalige ING-pand brand is uitgebroken. De oorzaak was destijds onduidelijk.Er komt geen compensatie voor Nederlandse kippenboeren die getroffen zijn door het eierschandaal, heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw laten weten. Heel zuur, vindt de Stolwijkse melk- en pluimveehouder Martjan Snoek. Hij hoopt snel uitsluitsel te krijgen van de NVWA over de staat van zijn eieren. 'Als blijkt dat ze niet goed zijn, dan komt ruimen wel heel dichtbij', stelt hij.De relatie tussen ADO en de gemeente Den Haag was nogal onderkoeld geraakt, maar beide partijen staan weer op sprekende voet met elkaar. Dat heeft ADO-directeur laten weten aan Omroep West. De gemeente trok in juni haar prioriteitsaandeel in ADO terug, maar achter de schermen wordt volgens Manders hard gewerkt om de plooien glad te strijken.Opnieuw perioden met zon en het blijft droog. Het kwik loopt op tot ongeveer 23 graden en de wind (kracht 2-3) komt uit het westen.