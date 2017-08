Kopers willen af van kaartjes Reggaeton Beach Festival Scheveningen

DEN HAAG - De grote onduidelijkheid over de line-up van artiesten tijdens het Reggaeton Beach Festival Scheveningen zorgt ervoor dat kopers van de festivalkaartjes via Facebook en Ticketswap van hun toegangsbewijzen af willen. De organisatie van het evenement heeft gestrooid met grote namen, maar de meeste artiesten zijn dit weekend helemaal niet in Nederland.

Het latinfeest is zaterdag op het strand van Scheveningen in het The Hague Beach Stadium. Daar is donderdag begonnen met de opbouw. Het festival gaat vooralsnog gewoon door, alleen is het nog de vraag wie er op het podium staan. En of de bijna drieduizend mensen die een kaartje hebben gekocht daadwerkelijk op komen dagen.Het klonk allemaal zo veelbelovend voor de latinfans. Don Omar, Maluma, Farruko, Gente de Zona en nog veel meer grote namen. De organisatie van het Reggaeton Beach Festival adverteert al lang met grote artiesten. Maar die blijken helemaal niet beschikbaar te zijn. Zo heeft bijvoorbeeld zanger Farruko op die avond een optreden in Texas. De band Gente de Zona is in Miami. En de hoofdact Omega zit zelfs al een tijdje in de gevangenis.Op de Facebookpagina van het festival vragen mensen zich nog steeds af wat er aan de hand is. Anderen hebben de organisatie gemaild voor meer informatie, maar die geeft niet thuis. Maar ook veel reageerders willen van hun kaarten af. Ook via de site van Ticketswap zijn er inmiddels meer dan driehonderd kaartjes weer doorverkocht en worden er meer dan honderd aangeboden.De bedoeling was dat de line-up donderdagavond bekend werd gemaakt, maar dat is nog niet gebeurd. De organisatie was ook voor Omroep West niet bereikbaar voor commentaar.