Geen asbest vrijgekomen bij brand in leegstaand kantoorpand Zoetermeer

ZOETERMEER - In een leegstaand kantoorpand aan de Boerhavelaan in Zoetermeer heeft donderdagavond een zeer grote brand gewoed.Er zijn geen gewonden De brandweer had donderdagavond rond 23:00 de brand onder controle.

Volgens de gemeente Zoetermeer is er geen asbest in het pand aanwezig.De brandweer brak donderdagavond enkele ruiten van het pand om de rook te verdrijven. Van buiten was er niet veel te zien van de brand maar volgens de brandweer was er sprake van een flinke brand in het pand.Het is niet de eerste keer dat in hetzelfde pand brand uitbreekt. Eerder dit jaar was daar ook al sprake van. Onduidelijk wat toen de oorzaak was.