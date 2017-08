Komst helihaven bij Prins Clausplein op losse schroeven

DEN HAAG - Actiegroep Heliniet heeft de zaak tegen de komst van een helikopterlandingsplaats bij het Prins Clausplein gewonnen. De bestuursrechter heeft de bezwaren van de actiegroep Heliniet gegrond verklaard.

Volgens de rechter heeft de gemeente Den Haag de vergunning voor de aanleg op een verkeerde manier afgegeven. In de oorspronkelijke aanvraag is nooit sprake geweest van een heliplatform. Door later een aanvulling op de aanvraag te accepteren waarin dat wel stond, heeft de gemeente zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een ongeoorloofde vorm van het wegnemen van de 'beletselen voor vergunningverlening'.In de oorspronkelijke aanvraag stond dat het slechts zou gaan om werkzaamheden voor een toegangshek. De rechtbank vindt het gebruik als landingsplaats voor helikopters veel ingrijpender dan het plaatsen van een hekwerk. De gemeente kan nog in beroep gaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank.