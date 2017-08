LEIDEN - De A44 tussen Voorhout en Leiden was vrijdagochtend tijdelijk helemaal afgesloten. Het ging om de weg richting Den Haag. Rond 10.00 uur was alleen de rechterrijstrook nog afgesloten.

Op de weg was een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's betrokken zijn. Er is een persoon bekneld geraakt. Hij is bevrijd door de hulpddiensten. Zijn toestand is niet bekend. De weg is schoongemaakt en de vangrail is gerepareerd.