FloraHolland stelt beeldveilen uit

NAALDWIJK - Bloemenveiling Royal FloraHolland komt terug op het besluit om de exportklok in Naaldwijk per 4 oktober stil te zetten. De actiegroep 'behoud de plantenklok' vindt die datum veel te snel gekozen. FloraHolland begrijpt die kritiek. Dat meldt mediapartner Wos.

Op de veiling in Naaldwijk waren tot voor kort twee verschillende klokken: een bloemistenklok en een exportklok. Die bloemistenklok draaide 11 augustus voor het laatst. De exportklok, voornamelijk gericht op planten, zou op 4 oktober voor het laatst tikken. FloraHolland wil overstappen op digitaal beeldveilen, maar dat is nu uitgesteld.'Royal FloraHolland begrijpt dat het stoppen met de fysieke karren voor de klok op 4 oktober 2017 te vroeg is omdat de benodigde beelden kwalitatief niet goed genoeg zijn', staat in een verklaring van de veiling. Op de algemene ledenvergadering in september worden nieuwe afspraken gemaakt tussen de veiling en klanten.De Westlandse azaleakweker Paul Barendse is ook een tegenstander van het beeldveilen. Woensdag kwam hij aan het woord in een reportage van EenVandaag. Dat fragment is razendpopulair op internet. Barendse zegt onder meer de mensen te willen emotioneren met zijn plant: 'Het gaat om de geur. Het gaat om de kleur. Het gaat om de romantiek!'